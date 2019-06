Em Osasco, Escola do Varejo do Instituto Walmart abre 100 vagas para jovens

Em Osasco, Escola do Varejo do Instituto Walmart abre 100 vagas para...

Estão abertas até o dia 4 de julho as inscrições para a nova turma de Osasco da Escola Social do Varejo (ESV), programa do Instituto Walmart em parceria com o Instituto Aliança que prepara jovens para o mundo do trabalho, com foco no segmento varejista.

Podem participar da seleção jovens de 17 a 24 anos que estejam cursando o 3º ano do Ensino Médio na rede pública ou que já tenham concluído. São oferecidas 100 vagas na cidade, sendo 50 no período matutino e outras 50 no vespertino.

Na primeira etapa, os candidatos devem preencher o formulário de inscrição online, disponível no link: https://bit.ly/2LaUrhq. As inscrições vão até 4 de julho ou até atingir 2 mil inscritos.

Publicidade

As etapas seguintes incluem prova escrita, dinâmica de grupo e entrega de documentação (cópia de RG, CPF, comprovante de residência, atestado de matricula e boletim escolar, título de eleitor, foto 3×4, certificado de reservista e carteira de trabalho).

Os pré-selecionados para a segunda etapa serão divulgados no dia 10 de julho, a partir das 17h, em um post na página da ESV no Facebook: https://www.facebook.com/esvnacional/.

Publicidade

O início das aulas está previsto para 20 de agosto. A ESV oferece auxílio-transporte, material didático, uniforme e lanche para seus alunos.

A Escola Social do Varejo

A Escola Social do Varejo existe desde 2010 e quase 9 mil jovens já concluíram a formação. Cerca de 80% dos jovens que terminam a Escola Social do Varejo são inseridos no mercado de trabalho, a maioria em empresas de médio e grande porte.

A metodologia da ESV contribui para o desenvolvimento de competências socioemocionais, fundamentais para o êxito do profissional do século 21, e também ajuda os jovens a pensar em seu projeto de vida.

A formação também se dedica a aproximar os jovens do dia a dia das empresas. Há visitas a lojas, escritórios e centros de distribuição, e acontecem “aulões” em que profissionais da empresa podem compartilhar sua experiência com os jovens.

Publicidade

A formação é de 320 horas, sendo uma parte presencial e a outra de Ensino à Distância. Por isto, os candidatos também devem possuir computador com acesso à Internet. As oficinas presenciais acontecem no Walmart Osasco (Avenida dos Autonomistas, 1828).

O certificado da Escola Social do Varejo é emitido pela Universidade Estadual do Ceará, como curso de extensão. Após a etapa de formação, os jovens recebem apoio e orientação para se colocarem no mercado de trabalho.