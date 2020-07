Em Osasco, Fatec oferece 360 vagas e Etec 320

Estão abertas as inscrições para o vestibular da Faculdade de Tecnologia (Fatec) e para o vestibulinho da Escola Técnica Estadual (Etec), que oferecem curso superior tecnológico e técnico gratuito respectivamente. Em Osasco, são 360 vagas abertas na Fatec e 320 nas duas unidades da Etec.

Na Fatec Osasco, que fica na rua Pedro Rissato, na Vila dos Remédios, há cursos de automação industrial (40 vagas manhã/40 vagas noite), gestão financeira (40 vagas tarde/40 vagas noite), manutenção industrial (40 vagas manhã/40 vagas noite), rede de computadores (40 vagas manhã/40 vagas noite) e sistemas biométricos (40 vagas manhã).

Já as opções de cursos técnicos estão disponíveis em duas unidades. Na Etec Professor André Bogasian, que fica na rua Manoel Rodrigues, 155, no Bonfim, há vagas no período noturno para cursos de administração (40 vagas), logística (40), marketing (40) e recursos humanos (40).

A Etec Dr. Celso Giglio, localizada na rua Pedro Rissato, na Vila dos Remédios, oferece cursos de contabilidade (40), nutrição e dietética (40), química (40) e segurança do trabalho (40). Todas as vagas são para o período noturno.

Processo seletivo

Devido à pandemia de covid-19, neste segundo semestre, o ingresso nos cursos técnicos e superiores tecnológicos nas Etecs e Fatecs se dará por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online.

Como se inscrever:

Quem deseja cursar na Fatec, deve se inscrever até o dia 22 de julho, por meio do site Vestibular Fatec. A taxa de inscrição é de R$ 39. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 3603-9910 ou no site www.fatecosasco.edu.br.

Já os interessados nos cursos da Etec têm até as 15h do dia 21 de julho para se inscrever no site Vestibulinho Etec e pagar a taxa de R$ 19. Para mais informações, basta entrar em contato com a unidade Prof. André Bogasian, no telefone (11) 3685-4945 ou pelo site www.etecandrebogasian.com.br e com a Etec Dr. Celso Giglio pelo telefone (11) 3602-5441 ou via e-mail e242dir@cps.sp.gov.br.