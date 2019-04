Em Osasco, PM e GCM fazem ação contra bandidos que agem de moto

A Guarda Civil Municipal de Osasco e a Polícia Militar realizaram operação em conjunto no dia 18 para coibir roubos praticados por criminosos de moto. A operação, iniciada na quinta-feira (18), ficou focada nos bairros críticos ou aqueles com registros de furtos e roubos praticados por duplas.

De acordo com a Polícia Militar, tem crescido na cidade os roubos nos quais o garupa carrega mochila-baú semelhante aos entregadores de pizza ou funcionários de aplicativos de entrega; ou utilizam duas motocicletas, ambos com mochilas-baú, com logomarca, vestidos com jaquetas e camisetas de empresas.

O secretário de Segurança e Controle Urbano, Coronel Virgolino, disse que a utilização da logomarca, jaquetas e camisetas não indicam que os motoqueiros sejam funcionários das empresas. “É possível comprar esses baús pela internet”, explica.

A operação se estendeu por diversos bairros da cidade com pontos de bloqueios, abordagens e saturação.