Em partilha milionária de bens, Wanessa deve ficar com nova mansão em Alphaville, diz jornal

Após anunciar o fim do casamento de 17 anos, Wanessa Camargo e Marcus Buaiz vão enfrentar uma partilha milionária de bens. Entre os patrimônios, está a mansão idealizada pela cantora que está sendo construída em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. As informações são do jornal “Extra”.

De acordo com o jornal, Wanessa Camargo deve ficar com o imóvel, que está sendo construído num terreno de 2,9 mil metros quadrados, no mesmo bairro onde o ex-casal vendeu por R$ 5,3 milhões a antiga mansão em que morava com os dois filhos, José Marcus, de 10 anos, e João Francisco, de 7. O projeto da nova mansão, com 985 m², foi assinado pela arquiteta Fernanda Guertas e conta com muita área verde.

Enquanto as obras de construção não terminam, a cantora deve ficar em um dos apartamentos que ela e Buaiz têm em São Paulo, ainda segundo o “Extra”. Já o empresário deve se dividir entre a capital paulista e o Espírito Santo, terra natal onde herdou empresas como indústria alimentícia, shopping, rádio e emissora de TV.

Marcus Buaiz tem um patrimônio estimado em R$ 4 bilhões, ainda segundo o jornal. A fortuna do empresário inclui empreendimentos próprios e até uma fábrica de gin. Além disso, atualmente, Buaiz é sócio do cantor Thiaguinho e de Wander Oliveira, proprietário de uma das maiores empresas no ramo sertanejo, a Workshow.

Wanessa e Buaiz anunciaram a separação nesta segunda (2), nas redes sociais. “Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado dos nossos filhos incríveis que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família, com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui”, disseram, em nota.