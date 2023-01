Emocionada, Tina fala de MC Guimê no BBB 23 e brinca: “Virei fumante em menos de 24h”

A modelo angolana Tina não conteve as lágrimas ao falar do funkeiro osasquense MC Guimê, com quem está grudada com uma pulseira no BBB 23. A sister comentou sobre o brother durante uma dinâmica criada entre eles, na última madrugada.

“Entrei (no BBB 23), e aí vi que tinha alguém do lado que falou: ‘Oi!’. Percebi que era o Guimê porque já tinha visto ele. Não sigo famoso (nas redes sociais), e acho que ele é o primeiro famoso que vou ter que seguir”, contou a modelo de 29 anos.

“Em pouco tempo, a gente teve que aprender a lidar um com o outro, com as suas particularidades, as suas características… Ele tem Deus como centro, e eu tenho Deus como centro. A realização do meu sonho é a realização da minha família, e a mesma coisa é com ele… E em menos de 24 horas me tornei fumante”, ela disse, chorando.

Tina não poupou elogios ao marido de Lexa e prometeu que vai acompanhar as músicas e projetos dele quando sair da casa.

A Tina falando sobre estar amarrada com o MC Guime: “Em menos de 24 horas me tornei fumante” 🗣#BBB23 pic.twitter.com/m13EoDytCt — Dantas (@Dantinhas) January 18, 2023

“Nem gosto de fumar”, brinca MC Guimê

Os brothers caíram na gargalhada com o desabafo de Tina e Guimê a interrompeu: “Pô, estava tudo lindo! Eu estava quase chorando, e você me solta essa!? Eu nem gosto de fumar”, brincou o cantor de Osasco.

“Com 30 anos de idade, nunca achei que ia arrumar outra mulher sem ser minha mãe e minha esposa pra embaçar no meu cigarro. E encontrei a Tina, Tá embaçando em mim, mano”, retrucou Guimê, brincando com a sister.