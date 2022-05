Empresa de logística abre 50 vagas de motorista em Barueri

A empresa de soluções de logística para e-commerce Total Express está com 50 vagas para motorista (linha leve – CNH B) em Barueri. Oportunidades exigem o ensino médio completo.

O salário não foi divulgado, já o pacote de benefícios inclui assistências médica e odontológica, seguro de vida, vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação e cesta básica.

Na função, o colaborador será responsável por entregar e fazer coletas na região de São Paulo, em turnos de segunda a Sábado (manhã, das 7h às 13h15 ou tarde, das 14h00 às 20h15).

Como se candidatar às vagas de motorista em Barueri:

Os interessados em participar do processo de seleção devem acessar o site de vagas da Total Express e preencher o cadastro online.

Além das oportunidades para motorista, a Total Express tem vagas abertas para ajudante de motorista, auxiliar administrativo, inspetor de caminhões, motorista de caminhão e vistoriador.

Sobre a empresa

Com quase 30 anos de experiência, a Total Express é a empresa privada mais completa do país em soluções logísticas e atende desde o pequeno e médio e-commerce até os gigantes do varejo, incluindo operações complexas de indústrias e governo. Com capilaridade que cobre 100% do território nacional.