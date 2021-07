Encontro online celebra 30 anos da Lei de Cotas nos dias 23 e 24

A Lei de Cotas (lei n° 8.213/91, da Previdência Social) completa 30 anos em 24 de julho. Para marcar a data e reforçar os propósitos e desafios da construção de uma sociedade mais inclusiva, a Câmara Paulista para Inclusão da Pessoa com Deficiência promoverá um mega evento online nos dias 23 e 24.

A programação do encontro está repleta de painéis atrações culturais. Entre elas estão o lançamento do livro “30 Vozes”, apresentação do Museu de Inclusão, além de participações de artistas e pessoas com deficiência. Também serão abordados temas como A importância da Lei de Cotas; O papel das empresas na inclusão das pessoas com deficiência; A atuação dos sindicatos na garantia da empregabilidade e Lei de Cotas: riscos e perspectivas.

José Carlos do Carmo, médico, auditor-fiscal do trabalho e coordenador do Projeto de Inclusão da Pessoa com Deficiência da Superintendência Regional do Trabalho em São Paulo, destaca a importância da união de esforços em defesa da continuidade da existência da Lei de Cotas. “Festejaremos a existência dessa lei que consideramos ser a principal ferramenta para a garantia do direito ao trabalho para as pessoas com deficiência e reabilitadas”, conclui Dr. Kal, como é conhecido.

A iniciativa tem apoio do governo do estado, Prefeitura de Osasco, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Tribunal Regional do Trabalho/SP, Ministério Público do Trabalho/SP, Organização Internacional do Trabalho (OIT), além de diversas associações, sindicatos e empresas privadas.

A programação completa do mega evento online está no site leidecotas.camarainclusao.com.br, onde serão disponibilizados os acessos à transmissão do evento nos dias 23 e 24 de julho, via Facebook e YouTube.

