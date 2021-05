Estão abertas as inscrições para aulas online de xadrez na Escola de Xadrez França Garcia, de Osasco. As aulas gratuitas terão início no dia 17 de maio e ocorrerão duas vezes por semana, com 1 hora de duração.

A iniciativa é uma parceria da Escola de Xadrez com a Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel), da Prefeitura. As aulas são destinadas ao público em geral e os interessados podem ter qualquer idade, desde que sejam alfabetizados.

As diversas turmas estudarão em horário comercial, de segunda a sexta-feira. As aulas serão aplicadas pelas professoras Ellen Fernandes (manhã e tarde) e Iara Lima (tarde), por meio da plataforma Skype.

“É a chance de fazermos com que surjam novos enxadristas em Osasco. Já temos grandes nomes como o de Renato Quintiliano (mestre internacional e multicampeão), Vitor Carvalho e Henrique Muniz (jovens promissores do esporte)”, disse Wagner Madeira, mestre FIDE. “O xadrez vem crescendo muito no município e tem o benefício de poder ser praticado de forma remota”, completou o secretário de Esporte, Rodolfo Rodrigues Cara.

Inscrições nas aulas online de xadrez:

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por telefone, com o professor Wagner Madeira (11) 99821-2874, por e-mail (wagnermadeira58@gmail.com), ou pelo Facebook da Escola de Xadrez de Osasco.

No ato da inscrição, o aluno ou responsável deve informar o nome completo, telefone e e-mail para contato e o e-mail que será cadastrado no Skype.

