Escolas de Osasco oferecem atividades para alunos durante as férias

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com a empresa Planneta Educação, iniciou mais uma edição do programa “Eu tenho Futuro – Férias na Escola”, que oferece aos alunos da rede municipal de ensino atividades educacionais e recreativas, com base em conteúdos pedagógicos. Entre as atividades estão jogos, brincadeiras, uso de tecnologias e práticas esportivas.

Nesta edição, o projeto aborda o tema Criações Fantásticas – Grandes Descobertas. Junto com os profissionais da educação, oficineiros e monitores, os alunos já começaram a explorar a história dos grandes cientistas da humanidade e seus grandes feitos.

A novidade para o ano de 2022 é que o projeto passa a ter quatro semanas de duração, sendo duas semanas nas escolas da zona Norte e duas semanas nas unidades da zona Sul. Dessa forma, os alunos poderão passar as férias com uma agenda mais produtiva e educativa. “Além de proporcionar diversão e lazer para os estudantes em suas férias, podemos trazê-los para ambientes educativos, saudáveis e trabalhar o aprendizado intelectual, social, cultural ainda que brincando e se exercitando”, afirma Cláudio Piteri, Secretário de Educação.

“Vemos essa iniciativa como uma oportunidade tanto para os alunos, quanto para ajudar os pais a continuarem suas rotinas de trabalho durante as férias das crianças. Sabemos que elas estão sendo bem cuidadas, se divertindo e recebendo educação com os amigos, ao invés de ficar em casa apenas”, destaca o prefeito Rogério Lins (Podemos).

Férias na Escola

‘Férias na Escola’ ocorre nas unidades de ensino fundamental e educação infantil, no período integral, das 9h às 16h. Todos os alunos participantes contam com atendimento de equipe especializada e alimentação na escola. O projeto é totalmente gratuito. Para saber mais informações, entre em contato com a unidade escolar onde o aluno está matriculado.

