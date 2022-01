PM e Corpo de Bombeiros podem ser acionados via aplicativo

O governo de São Paulo lançou, nesta quarta-feira (5), os aplicativos “190 SP” e “Bombeiros Emergência 193”, que permitem o acionamento dos serviços da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

“A população pode acionar a Polícia e os Bombeiros do celular, sem precisar realizar chamada telefônica. É mais um canal para atendimento emergencial de qualquer cidadão no estado”, disse o governador João Doria.

O aplicativo “Bombeiros Emergência 193” já está disponível para download nos sistemas Android e iOS. Por meio dele, a população poderá comunicar ocorrências de incêndios, afogamentos, atropelamentos, vítimas de acidente de trânsito, engasgamento e paradas cardiorrespiratórias.

Já o “190 SP” estará disponível para download em breve e permitirá o registro de denúncias como violência doméstica, perturbação do sossego, alarme disparado e aglomeração, entre outras. A localização é preenchida no registro pelo usuário ou automaticamente pelo georreferenciamento, desde que ativo no aparelho utilizado.

Para utilizar ambos aplicativos, basta que os usuários façam um breve cadastro com o nome completo, telefone, e-mail e CPF. Após a validação, já será possível informar a ocorrência e confirmar a localização para uma viatura da PM ou dos Bombeiros inicie o deslocamento.

