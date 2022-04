Estação Comandante Sampaio recebe exposição fotográfica sobre Osasco

Entre os dias 5 e 31 de maio, a estação Comandante Sampaio, da Linha 8 – Diamante, da ViaMobilidade, recebe a exposição fotográfica “Presente, Passado e Futuro do Trabalho e Emprego”, promovida pela Prefeitura de Osasco.

publicidade

A exposição reúne painéis com fotos de acervos históricos e de fotógrafos da cidade como Eduardo Metroviche (acervo histórico) Marcelo Deck, Fernanda Cazarini, Sérgio Gobatti, Marcelo Aero Show, Flávio Freire, Ítalo Cardoso e Acervo Secom.

Os painéis representam o cotidiano e a rotina dos osasquenses que transformou o antigo bairro de São Paulo na potente Osasco de hoje, que possui o 8º PIB do país e a 2ª maior economia do Estado de São Paulo.

publicidade

Além de integrar as atividades alusivas às comemorações de 1º de Maio – Dia do Trabalho, a mostra também faz parte de um pacote de obras e serviços, intitulado “60 Anos – Osasco feita por você”, que tem sido entregue ao longo de 2022.

Atualmente Osasco é considerada a melhor esquina do Brasil para se fazer negócios, está entre as “mais inteligentes e conectadas do país”, sendo considerada o “Vale do Silício” da Grande São Paulo, com uma economia fortalecida e em franca expansão nos setores de serviços, comércio e tecnologia.

publicidade

SERVIÇO

Exposição “Presente, Passado e Futuro do Trabalho e Emprego” /

Local: Estação Comandante Sampaio – Linha 8, Diamante – da ViaMobilidade

Data: 5 a 31/05

Visitação mediante uso do bilhete único