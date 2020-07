Este Domingo Maior (12/07) exibe “Need For Speed: O Filme” na Globo

Este Domingo Maior (12/07) vai exibir “Need For Speed: O Filme” na tela da TV Globo. O longa americano vai ao ar às 22h26, logo após “Fantástico”.

Sinopse: Tobey Marshall herdou do pai uma oficina mecânica, onde, juntamente com sua equipe, modifica carros para que se tornem o mais rápido possível. Além disso, Tobey é um exímio piloto e, volta e meia, participa de rachas. Um dia, o ex-piloto da Fórmula Indy Dino Brewster o procura para que Tobey possa concluir um Mustang desenvolvido por um gênio da mecânica que já faleceu. Apesar das divergências entre eles, Tobey aceita a proposta por precisar muito do pagamento oferecido por Dino.

O carro é concluído e, posteriormente, vendido. Entretanto, a velha rixa entre eles faz com que disputem um último racha, que conta ainda com a participação de Pete, grande amigo de Tobey. A corrida termina em tragédia devido ao falecimento de Pete. Considerado culpado pela morte, Tobey passa dois anos na prisão. Quando, enfim, é solto, ele organiza um plano para que possa participar de uma conhecida corrida do submundo na qual Dino também correrá.

Mais informações:

Título original: Need For Speed

Elenco: Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots, Scott Mescudi, Rami Malek, Ramon Rodriguez

Dubladores Tobey: Hermes Baroli/ Dino: Cláudio Galvan/ Benny: Nestor Chiesse/ Anita: Fernanda Bullara/ Monarca: Tatá Guarnieri/ Joe: Gabriel Noya/ Julia: Cássia Bisceglia/ Pette: Bruno Mello/ Finn: Vágner Fagundes

Direção: Scott Waugh

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação Criminal