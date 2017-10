Executivo do Mercado Livre fala sobre motivos para vinda da empresa a Osasco

Executivo do Mercado Livre fala sobre motivos para vinda da empresa a...

Durante visita do prefeito Rogério Lins (PODE), à sede do Mercado Livre, na região de Presidente Altino, na segunda-feira, 9, Stelleo Tolda, COO do Mercado Livre Brasil, comentou sobre os motivos da mudança da empresa, que ficava em Alphaville, para Osasco.

“Um dos atrativos para trazer o Mercado Livre para Osasco foi a localização. Após pesquisa com nossos colaboradores, identificamos que a maioria mora a cerca de 35 km de distância da empresa e este foi um dos fatores levados em consideração para transferirmos nossa sede para o município. Antes essa distância chegava a 72km”, explicou o executivo do Mercado Livre.

Além de Stelleo Tolda, o prefeito Rogério Lins foi recebido por François Xavier, relações governamentais do Mercado Livre Brasil; Ricardo Lagreca, diretor jurídico e de relações governamentais da empresa; João Miranda, diretor administrativo-financeiro do ML Brasil, e Cíntia Beduti, analista de comunicação corporativa.

Lins conheceu as dependências da Meli Mall (Melicidade), apelido dado pelos idealizadores da empresa à sede, por seu tamanho de 33 mil m² de terreno e 17 mil m² construídos. A nova sede, inaugurada há um ano, custou aproximadamente R$ 105 milhões. Cerca de seis eventos são realizados por semana no local.

O ambiente de trabalho adota um novo formato, sem divisórias, sendo um verdadeiro espaço aberto. O local possui um auditório com capacidade para 200 pessoas, salas de reunião, 11 salas de treinamento, academia, espaço de beleza e manicure, redário, espaço de convivência, biblioteca, café em meio ao ambiente de trabalho e um amplo restaurante. Além disso, a empresa preza pela sustentabilidade que é um outro conceito forte do projeto.

A nova sede possui cerca de 2 mil painéis fotovoltaicos no telhado, gerando 50% da energia distribuída no complexo, reduzindo em até 75% o consumo de energia. O que a torna a 2ª maior geradora de energia sustentável privada do Brasil.

“Smart City”

O prefeito comentou sobre os indicadores da cidade, discorreu sobre as reformulações que estão sendo feitas no novo Plano Diretor com a participação da população, órgãos públicos e instituições.

Lins também elencou alguns investimentos no município, como a implantação de lâmpadas de LED, o Centro de Operações Integradas (COI), os aplicativos de tecnologia e adesão a sistemas como o Conecta, Detecta e Muralha Digital, que contribuirão para a segurança do município e permitirão conexões inteligentes, tornando Osasco uma cidade tecnológica ou “Smart City”.

Dentre outros atrativos de Osasco apresentados pelo chefe do Executivo estão o cabeamento em fibra óptica, que é uma das melhores da região, o índice de efetividade da gestão municipal que recebeu nota B, subindo de posição, segundo a medição realizada pelo TCE-SP edição 2017, e a 13º posição entre as 100 melhores cidades para se investir, segundo estudo conduzido pela Urban Systems, a pedido da revista Exame 2017.

“Osasco é uma cidade nova e em franco desenvolvimento. Queremos firmar importantes parcerias entre poder público com setor privado e vocês podem contar conosco no que precisarem”, destacou Lins.

Líder no desenvolvimento de comércio da América Latina desde 1999, o Mercado Livre possui atualmente 1.600 colaboradores.

A empresa realizou mais de 100 milhões de envios de entregas de janeiro a setembro de 2017 e transportou mais de 33,4 milhões de itens no mesmo período. Um terço de suas vendas são de celulares.

A empresa tem penetração em 72% do Brasil com a comercialização de eletrônicos.