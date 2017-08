Mercado Livre inaugura nova sede, em Osasco

O Mercado Livre, maior empresa de tecnologia para e-commerce da América Latina, inaugurou, no bairro Bonfim, em Osasco, nesta terça-feira, 30, sua nova sede no Brasil.

Com projeto inspirado nos campus do Vale do Silício, Califórnia (EUA), o complexo, batizado de Melicidade, recebeu um investimento de R$ 105 milhões e tem capacidade para até 2 mil funcionários. Hoje a companhia tem 1,2 mil empregados.

Antes localizada em Alphaville, Santana de Parnaíba, a empresa diz que a mudança atende à necessidade de ampliar seu espaço para receber o crescente número de colaboradores – que, de agosto de 2015 pra cá, cresceu 38%. O projeto é de autoria do escritório Athié Wohnrath, que revitalizou um terreno de 33 mil m² com instalações que somam 17 mil m² de área construída.

Com áreas de trabalho compartilhadas e que privilegiam o contato direto entre todos os colaboradores, o espaço conta com cafeteria em seu boulevard, 140 salas de reunião, 11 salas de treinamento, auditório com 200 lugares, uma arquibancada para eventos internos, biblioteca e espaços de descanso.

Além disso, a empresa montou um restaurante, com capacidade para 450 pessoas, e uma área de esporte e lazer, chamada de Meli Mall, onde há academia, salão de jogos, salão de beleza, atendimento nutricional e massagem. Na área externa, que conta com 22.000 m², há um jardim com redes e uma quadra poliesportiva. A obra da nova sede durou 12 meses e envolveu cerca de 1500 profissionais.

“A Melicidade foi projetada com base em três objetivos: encantar talentos, aproximar-se de parceiros e clientes e promover sustentabilidade”, destaca Helisson Lemos, presidente do Mercado Livre no Brasil. A inauguração acontece no mesmo mês do aniversário de 17 anos da companhia, que acaba de divulgar os resultados de seu melhor trimestre financeiro. No Brasil, a companhia cresceu 61% em receita líquida no período em moeda local.