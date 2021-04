Fabio Porchat participa de programa com Oscar Pardini na TV Osasco

O humorista, ator e apresentador Fabio Porchat participará do programa “A Hora do Recreio”, apresentado por Oscar Pardini, na TV Osasco, no sábado (17), a partir das 20h.

“A Hora do Recreio” estreou na emissora osasquense em fevereiro e já teve participações de humoristas famosos como Danilo Gentili, Batoré e Carioca. O programa traz diversos quadros que prometem arrancar gargalhadas de quem assiste.

O apresentador Oscar Pardini, do Café com Bobagem, explicou sobre seu novo projeto na TV Osasco: “Para que as pessoas esqueçam por alguns instantes seus problemas, stress, suas preocupações do dia a dia, e troquem tudo por uma hora de lazer, diversão e descontração. Uma atração dedicada à qualidade de vida e à saúde através do bom humor, onde a grande atração é a presença do público em favor dele mesmo”.

