Pastor diz que ora pela morte de Paulo Gustavo

Um pastor causou polêmica nas redes sociais ao declarar que torce pela morte do ator Paulo Gustavo, internado há um mês, em situação “crítica”, segundo os médicos, por complicações da covid-19.

“Esse é o ator Paulo Gustavo, que alguns estão pedindo oração e reza. E você vai orar ou rezar? Eu oro para que o dono dele o leve para junto de si”, postou o pastor José Olímpio, assessor do presidente da Assembleia de Deus de Alagoas, no Instagram, junto a uma foto do ator, que é gay e casado com o dermatologista Thales Bretas. A postagem gerou críticas e o pastor apagou a postagem e privou sua conta na rede social.

O marido e outros familiares de Paulo Gustavo têm pedido orações pela recuperação do ator. “O quadro clínico do meu amor está difícil, mas para ele nada é impossível, e nem pra Ele, nosso Deus, e essa dupla poderosa vai trazer ele de volta pra casa”.

