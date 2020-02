Os youtubers da Família Arqueira, que fazem grande sucesso com brincadeiras e jogos populares da atualidade, como Roblox e Minecraft, agora podem ser vistos também no teatro. Eles se apresentam no Municipal de Osasco neste sábado (15), às 16h.

Os ingressos custam R$ 50 (promocional), R$ 80 e R$ 40 (meia) e podem ser adquiridos neste site. Mais informações: (11) 3685-9596.