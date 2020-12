Família de Osasco reencontra mulher desaparecida há 16 anos

Ivanilda Ana de Sousa, de 53 anos, conseguiu reencontrar sua família, de Osasco, após 16 anos. Ela estava desaparecida desde 2004 e o reencontro só foi possível graças à uma força-tarefa realizada pela equipe do Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS).

publicidade

Há um ano Ivanilda foi internada no CHS após sofrer um aneurisma cerebral. Danúbia Fernandes, a assistente social que coordenou as equipes na busca pela família da paciente, disse ao G1 que Ivanilda vivia em situação de rua com dois filhos. Após ter sido internada, os filhos dela foram encaminhados para um abrigo em Votorantim, no interior paulista.

Os assistentes sociais conseguiram encontrar uma prima da paciente por meio da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross) e do Cadastro Nacional de Usuários do Sistema Único de Saúde (Cadsus. Após o primeiro contato com a família, o hospital conseguiu ainda falar com uma irmã de Ivanilda, Vanda Ana de Sousa, que mora em Osasco.

publicidade

“Entramos em contato com ela [a prima da paciente] e, quando contamos que a Ivanilda estava no hospital, ela custou a acreditar. Achou que era uma brincadeira, uma pegadinha. Foi aí que soubemos que a paciente estava desaparecida havia anos”, contou a assistente social à reportagem.

Em um reencontro marcado por emoção, Ivanilda conseguiu reconhecer suas irmãs e sobrinhos. Mesmo debilitada, a paciente se comoveu ao rever a família depois de tantos anos sem qualquer contato. Ela também falou com os filhos mais velhos via chamada de vídeo.

publicidade

Ivanilda já recebeu alta do CHS e a família tem estudado uma forma de poder levá-la novamente para Osasco. Conseguir a guarda dos filhos mais novos de Ivanilda também é um dos objetivos dos familiares, que não escondem a gratidão à equipe do hospital por promover o reencontro.