Família desmente diagnóstico de covid-19 de presidente do PRTB de Osasco

Familiares do presidente do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) de Osasco, Atassírio Francisco da Silva, desmentiram o diagnóstico de coronavírus como a causa da morte do comerciante, que morreu nesta segunda-feira (11).

Segundo a família, Atassírio estava internado no Hospital Santa Clara, em São Paulo, para tratar de uma lesão cardíaca e uma pneumonia, que gerou angústia respiratória.

O comerciante, de 71 anos, apresentou ainda outras complicações em seu quadro de saúde, como falhas nos rins devido a uma baixa no nível de plaquetas em seu sangue.

Após a divulgação da suposta causa da morte de Atassírio pela imprensa local, a família entrou em contato com o Visão Oeste. A notícia causou sofrimento aos familiares, que além da angústia com a perda, estão sofrendo com comentários maldosos relacionados ao diagnóstico.

Atassírio chegou a fazer o teste para confirmar se teve ou não a covid-19. No entanto, a família ainda não recebeu o resultado do exame.