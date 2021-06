Família se preparava para pagar R$ 450 mil por resgate de empresário sequestrado em Osasco

A família de um empresário, dono de uma frota de caminhões, sequestrado em Osasco se preparava para vender bens para pagar os R$ 450 mil exigidos pelos criminosos pelo resgate. Em ação da Polícia Civil, o homem acabou libertado, sem pagamento de resgate, do “cativeiro coletivo” em que estava, junto a duas mulheres, primas, também mantidas reféns, neste domingo (6).

O sequestro do empresário aconteceu na quinta-feira (3), em Osasco, e os bandidos fizeram ligações à família da vítima exigindo pagamento de resgate. “Eles pediram R$ 450 mil e a família estava se preparando para pagar”, declarou o delegado Osvaldo Nico Gonçalves, diretor do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), ao telejornal “Brasil Urgente”, da Band.

Os policiais civis realizaram trabalhos em campo e de inteligência e conseguiram identificar dois suspeitos de participação no crime, que moram na região de Pirituba, em São Paulo. O primeiro não foi localizado. O segundo suspeito, um menor de idade, foi apreendido em sua residência. Questionado, o jovem indicou aos agentes onde o dono da frota de caminhões poderia ser encontrado.

1 resgate, 3 vítimas

No cativeiro, em Osasco, a presença de três, e não apenas um refém, surpreendeu os policiais. “Eu nunca tinha visto isso. Eles [os criminosos] tinham um cativeiro e tinha duas meninas lá. Elas tinham saldo na conta corrente, estavam fazendo empréstimos em nome delas (pela internet) e transações pelo Pix durante todo esse tempo”, declarou o delegado Osvaldo Nico Gonçalves.

“Nós estávamos investigando [o sequestro de] um rapaz que tem uma frota de caminhões. Quando chegamos no cativeiro e libertamos o rapaz, até pensamos ‘quem são essas duas moças?’. Pensamos até que faziam parte da quadrilha, mas pelo contrário, elas tinham sido sequestradas também”, emendou o delegado, ao “Brasil Urgente”.

R$ 120 mil

As duas mulheres resgatadas junto ao empresário estavam sequestradas desde 31 de maio, quando foram capturadas em um veículo de transporte por aplicativo. Elas já haviam tirado cerca de R$ 120 mil de suas contas para os criminosos, de acordo com Nico.

Além do menor de idade apreendido, um outro criminoso, de 19 anos, que vigiava as vítimas no cativeiro, foi preso. Outros três integrantes da quadrilha já foram identificados e são procurados pela polícia.

