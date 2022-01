Famílias afetadas pela chuva em Osasco serão indenizadas, diz Rogério Lins

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), anunciou, na noite desta terça-feira (25), que as famílias afetadas pela chuva que atingiu a cidade na última quinta (20), serão indenizadas.

“As famílias afetadas pelas fortes chuvas do dia 20 de janeiro terão direito a indenização de 3 a 11 salários mínimos, além da remissão do IPTU 2022”, declarou Rogério Lins, nas redes sociais.

O prefeito disse ainda que assinou hoje o projeto de lei que beneficia a população afetada com as enchentes. O texto será encaminhado à Câmara Municipal da cidade. “Também realizamos reuniões nesta segunda e terça com a Secretaria de Obra e de Planejamento, para ações de infraestrutura nestes locais”, finalizou.

A forte chuva que caiu sobre a região Oeste na quinta-feira (20) causou muitos transtornos em Osasco. De acordo com a Defesa Civil, a média da chuva na cidade ficou em 60 milímetros, um volume bem acimado do esperado, que era 8 mm.

Após o temporal, a Prefeitura mobilizou mais de 700 funcionários em uma força-tarefa para limpar as vias e auxiliar a população nos bairros mais atingidos.