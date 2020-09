Feijoada com pagode: Sampazer se apresenta no Carioca Club neste sábado

O Carioca Club vai receber o grupo Samprazer, de Taboão da Serra, na tradicional feijoada com pagode que será realizada neste sábado (3). A casa de show vai funcionar com a capacidade reduzida, seguindo os protocolos de segurança contra a covid-19.

No evento, os meninos apresentarão aos fãs e frequentadores da casa um repertório diversificado com grandes sucessos e lançamentos, como “Igrejinha”, “Quem Tá Feliz Grita Eu” e “A Nossa Amizade”.

A feijoada será servida das 12h às 15h, mas o esquenta musical tem início previsto para às 14h com os grupos Ki Pegada e K5. Já o Samprazer se apresentará a partir das 18h. Todos poderão curtir com muita animação, porém sentados e com distanciamento obrigatório.

Os ingressos são vendidos a R$ 15 (mulher) e R$ 20 (homem), e poderão ser adquiridos no Carioca club, que fica na rua Cardeal Arcoverde, 2899, em Pinheiros, ou no site www.clubedoingresso.com.

Mais informações podem ser encontradas no perfil do Instagram do Carioca Club ou do grupo Samprazer.

Serviço

Feijoada com Pagode, com Samprazer

Quando: Sábado 03/09 / Horário: Feijoada das 12h às 15h / Abertura musical: 14h / Show Samprazer: 18h / Local: Carioca Club – Rua Cardeal Arcoverde, 2899 – Pinheiros

Ingressos: Mulher R$ 15,00 / Homem: R$ 20,00 / Estacionamento: R$ 20,00