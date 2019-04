Fiat apresenta linha 2020 do Argo

A família Argo atingiu rapidamente a marca de 110 mil unidades comercializadas desde o lançamento. Segundo pesquisas com os proprietários do modelo, os principais motivos de satisfação são conforto, alta qualidade e baixo consumo, mas o Fiat Argo traz ainda conectividade, design esportivo e performance.

No primeiro trimestre de 2019, obteve crescimento de 22% em relação ao mesmo período no ano anterior. Agora, a nova gama 2020 do Fiat Argo, que acaba de receber a versão Trekking 1.3, traz novidades e estará com valores mais competitivos a partir da versão Drive 1.3, com diminuição do preço público sugerido que vai até R$ 6.400.

Para completar, o cliente pode personalizar as versões Drive 1.0, Drive 1.3, Drive 1.3 GSR, Precision 1.8 AT e HGT 1.8 AT com o kit de personalização bicolor (R$ 899) com teto, retrovisores externos, detalhes no para-choque e aerofólio traseiro com pintura bicolor preta, conferindo um visual ainda mais exclusivo.

A família Fiat Argo passa a contar também com novas cores: Vermelho Montecarlo (sólida) e Cinza Silverstone (metálica), além das já conhecidas Preto Vulcano e Branco Banchisa (sólidas), Preto Vesúvio e Prata Bari (metálicas), além do Branco Alaska (perolizada).

A gama do Fiat Argo 2020 terá ainda uma oferta mais racional de suas versões, que evoluíram com novos kits de opcionais e nova lista de itens de série, conforme a necessidade dos clientes. Vale ressaltar que as versões Precision e HGT agora serão exclusivamente oferecidas com transmissão automática de 6 marchas, opção da maioria dos clientes. Confira as versões com principais itens de série, kits e preços da linha 2020 abaixo.

Fiat Argo 1.0 – R$ 48.990

Com motor FireFly 1.0 Flex, essa é a versão de entrada para a família Argo que já traz um alto nível na qualidade de acabamento e oferece os principais conteúdos de série esperados pelos clientes deste segmento, como computador de bordo, direção elétrica, gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix) e volante com regulagem de altura. Para a linha 2020, ainda passará a ter de fábrica novos e importantes conteúdos, como alarme e chave canivete com telecomando para abertura de portas.

Como opcionais há a predisposição para rádio, kit visibilidade com desembaçador, e limpador e lavador do vidro traseiro.

Fiat Argo Drive 1.0 – R$ 52.690

A versão traz ainda, além do que já consta no Argo 1.0, itens como banco do motorista com regulagem de altura, desembaçador do vidro traseiro temporizado e limpador e lavador do vidro traseiro com intermitência.

Estão disponíveis como opcionais os já conhecidos kits Multimídia 9″, Parking e Convenience, além do pacote com Start & Stop, ESC (controle de estabilidade), Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida) e controle de tração. A versão é a primeira com o kit de personalização bicolor e traz também a moldura do volante e console central com acabamento prata.

Fiat Argo Drive 1.3 – R$ 53.690 (redução de R$ 2.800)

Com motor FireFly 1.3 Flex, 4 cilindros, e sistema de monitoramento de pressão dos pneus, o Argo Drive 1.3 se destaca pela performance do motor e o reconhecido baixo consumo de combustível. Como novidade para a linha 2020, passa a ter LED Design de série e traz os mesmos opcionais que disponíveis na Drive 1.0, contando ainda com o novo kit Stile com faróis de neblina e rodas de liga leve 6.0 x 15″.

Fiat Argo Trekking 1.3 – R$ 58.990

Esportiva com um toque de aventura, a nova versão Trekking apresenta o melhor comportamento dinâmico da categoria e conforto em piso de terra. Equipada com o motor Firefly 1.3, tem suspensão elevada e o maior vão livre em relação aos concorrentes (210 mm), sendo 40 mm mais alta em relação à versão Drive 1.3. Ela traz ainda novos pneus 205/60R15 91H S-ATR WL, com banda de rodagem para uso misto. É o único do segmento com teto bicolor. Traz ainda barras no teto pintadas em preto assim como os retrovisores e aerofólio. Em cima, nas laterais inferiores e na traseira tem o logotipo “Trekking”. A versão traz ainda adesivo preto no capô, faróis com design em LED, nova moldura da caixa de rodas e do para-choque traseiro na parte inferior, logomarca da Fiat em cromo escurecido na traseira, ponteira de escapamento trapezoidal com cor exclusiva, além de rodas com aro 15 com calotas escurecidas.

Por dentro, conta com bancos com tecido escuro e costura laranja, textura quadriculada e o logotipo Trekking bordado. Além disso, a logo Fiat do volante é escurecida assim como a peça central do painel e a moldura do console central e, para completar, as saídas de ar são cromadas. Completa, a nova versão traz de série ainda o sistema multimídia Uconnect de 7 polegadas touchscreen com Apple CarPlay e Android Auto, vidro dianteiros e traseiros elétricos, retrovisores elétricos e faróis de neblina. Como opcionais, o cliente pode também incluir rodas de liga leve 6.0 de aro 15 com cor exclusiva e câmera de ré com linhas dinâmicas.

Fiat Argo Drive 1.3 GSR – R$ 61.790 (redução de R$ 1.800)

Perfeita para lidar melhor com o trânsito das grandes cidades, essa versão agrega o conforto do exclusivo sistema de botões do câmbio GSR e paddleshift (de série) à eficiência e tecnologia das versões Drive com motor FireFly 1.3 Flex. Além dos conteúdos da Drive 1.3, ainda traz de fábrica Ambient Lights, controle de tração, controle de estabilidade e Hill Holder. Para a linha 2020, ganha de série o sistema multimídia Uconnect de 9 polegadas touchscreen com Android Auto e Apple Car Play e LED Design. Como opcionais, estão os kits Convenience, Stile, Parking e de personalização bicolor.

Fiat Argo Precision 1.8 AT – R$ 63.590 (redução de R$ 6.400)

Com a sintonia perfeita entre o motor E.torQ 1.8 Flex de 4 cilindros e o câmbio automático de 6 marcas, o Fiat Argo Precision 1.8 AT traz muita tecnologia, conforto e segurança. Com equipamentos de série como ar-condicionado, direção elétrica progressiva, ESC, Hill Holder e controle de tração, a versão na linha 2020 passa a ter ainda novos opcionais: sensor de estacionamento traseiro, central multimídia Uconnect de 7 polegadas com CarPlay e Android Auto, faróis de neblina e o kit de personalização bicolor.

Além disso, traz ainda como opção os novos kits Tech (ar condicionado digital, retrovisores externos com rebatimento elétrico e luz de conforto, keyless entry’n’go, sensores de chuva e crepuscular e retrovisor interno eletrocrômico), Stile (apoia braço para banco motorista, volante em couro, piloto automático, câmbio tipo borboleta com trocas de marchas atrás do volante, acabamento interno com detalhes cromados e bancos revestidos em couro ecológico) e Function (retrovisores externos elétricos com função tilt down e setas integradas, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro com visualizador gráfico, rodas de liga leve 6.0 x 15″, faróis de neblina e banco traseiro bi-partido).

Fiat Argo HGT 1.8 AT – R$ 69.990 (redução de R$ 5.000)

Com esportividade em cada detalhe, o Fiat Argo HGT 1.8 AT oferece exclusividade e personalidade. Se destacam em seu design externo o aerofólio traseiro e capa dos retrovisores com pintura exclusiva na cor cinza, escapamento traseiro esportivo, grade inferior dianteira com aplique na cor vermelha, para-choque traseiro com moldura inferior exclusiva, rodas de liga leve aro 6.0 x 16″, suspensão com calibração esportiva, Faróis de neblina e moldura nas caixas de roda.

De série, conta com uma ampla lista de conteúdos que inclui entre outros a Central Multimídia Uconnect de 7” com sistemas CarPlay e AndroidAuto, vidros traseiros elétricos, sensor de estacionamento entre outros.

Como opcionais, conta com os novos kits Tech (keyless entry’n’go, retrovisores externos com rebatimento elétrico e luz de conforto, ar-condicionado digital e quadro de instrumentos de alta resolução TFT de 7 polegadas), Comfort (retrovisores externos elétricos com função tilt down, setas integradas e câmera de ré), Stile (apoia braço banco motorista, volante revestido em couro, sobretapetes, piloto automático, rodas de liga leve 6.5 x 17″ com pneus 205/50 r17, câmbio tipo borboleta com trocas de marchas atrás do volante e bancos revestidos em couro ecológico). Tem ainda side bags dianteiros e kit de personalização bicolor como outros opcionais.