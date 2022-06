Final da 4ª temporada de Stranger Things ganha trailer; assista

A Netflix divulgou hoje (21) o novo trailer dos episódios finais da quarta temporada de Stranger Things. A continuação da série chega à plataforma no dia 1° de julho.

publicidade

O vídeo de pouco mais de dois minutos dá sinais de como será o final da trama e revela ainda que os perigos do Mundo Invertido aumentaram, principalmente Vecna. “Separados, mas sempre determinados, nossos heróis têm um futuro assustador pela frente. Mas esse é só o começo. O começo do fim”, diz a Netflix na descrição do vídeo.

Assista ao trailer:

publicidade