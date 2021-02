Fini inaugura quiosque no Shopping União de Osasco

Quiosque fica no Piso Voegeli e reúne guloseimas com diversos produtos clássicos da marca

A marca Fini, uma das principais produtoras mundiais de balas de gelatina, marshmallows, tubes e chicletes, inaugurou quiosque no Shopping União de Osasco.

O quiosque da Fini está localizado no Piso Voegeli, reúne guloseimas com diversos produtos clássicos da marca, como as famosas balas nos formatos de dentadura, ursinhos, minhocas e muito mais.

De origem espanhola, desde a década de 70 a Fini tem presença mundial em mais de 80 países e conquistou a posição como uma das principais fabricantes de guloseimas. No início dos anos 2000, a marca se estabeleceu no Brasil e cresceu gradativamente, com lojas e franquias espalhadas por diversas cidades do país.

Serviço:

Quiosque Fini – Shopping União de Osasco

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1400 – Vila Yara, Osasco | Quiosque 11 – Piso Voegeli (em frente a Playland) // Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h.