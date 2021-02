Comerciantes de Osasco e Carapicuíba caem em golpe da nota falsa de R$ 200

A nota de R$ 200 foi lançada há cinco meses e está na mira dos golpistas, que já circulam cédulas falsas entre a população. Comerciantes de Osasco e Carapicuíba estão entre as vítimas que caíram no golpe e ficaram no prejuízo.

Nesta quinta-feira (25), uma confeiteira osasquense usou as redes sociais para alertar outros pequenos comerciantes sobre o golpe. Na publicação, ela afirma que notas falsas de R$ 200 têm circulado nos bairros Jaguaribe, Jardim Novo Osasco, Bussocaba e no Jardim Santo Antônio. “Tomem cuidado”, alerta.

Outros comerciantes reclamaram que também receberam notas falsas. “No Jardim Conceição também. Já passaram duas no meu comércio”, disse uma mulher. “É verdade, passaram uma nota dessa aqui no mercadinho”, disse um rapaz.

Nas últimas semanas, os donos de um pastelaria em Carapicuíba também caíram no golpe. “Passaram a nota, nós entregamos o troco e os pastéis. Só percebemos que o dinheiro era falso quando fomos fechar o caixa”, contou o comerciante, ao Visão Oeste.

Assim como as demais cédulas, a nota de R$ 200 possui elementos que ajudam a população a reconhecer quando é verdadeira ao não. Entre as características estão o número “200” verde no canto superior que, na verdadeira, apresenta uma leve variação de cor, alto relevo e uma marca d’água.

Confira detalhes sobre a nota de R$ 200 e fique esperto:

