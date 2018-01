Fiscalização apreende milhares de aparelhos dentários, chips e películas de celular em Osasco

A Operação Natal Seguro, realizada pela Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Segurança e Controle Urbano, com o emprego da Guarda Civil Municipal, apreendeu 3 mil aparelhos ortodônticos, além de 500 chips, 4.500 películas de celular, 2.800 pares de chinelo, 800 peças de roupas, entre outros.

As apreensões foram realizadas durante o período da operação, entre os dias 1 e 24/12, nos principais centros comerciais da cidade, a fim de garantir mais segurança aos munícipes e consumidores.

Durante a operação, a GCM distribuiu pulseirinhas de identificação para crianças, como medida preventiva caso elas se perdessem dos pais ou responsáveis. Com as pulseirinhas foi possível a localização dos responsáveis por oito crianças e oito idosos.

Ainda durante a Natal Seguro, os guardas municipais atenderam uma ocorrência de furto, três de furto a estabelecimento comercial, três de roubo, prestaram apoio a uma parturiente, atenderam uma vítima de acidente de trânsito, prestaram socorro a 12 pessoas e efetuaram 32 averiguações.

“A operação foi eficiente e eficaz, pois aos frequentadores do maior polo varejista do Estado de São Paulo foi dada a segurança necessária para as compras e visitação. Uma das novidades, a pulseira de identificação distribuída para as crianças, contribuiu para maior tranquilidade. Distribuímos mais de 500 pulseirinhas”, disse o comandante da GCM, comandante Raimundo Pereira Neto.

APREENSÕES DURANTE A OPERAÇÃO

Chips – 500

Películas de celular – 4.500

Pares de chinelos – 2.800

Pares de meia – 5.300

Roupas diversas – 800

Palhetas – 66

Aparelhos ortodônticos – 3.000

Água – 5.000

Moedas falsas – 1.710,00

Brinquedos diversos – 40

* Fonte: GCM Osasco