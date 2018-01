Ator pode deixar novela da Globo após briga com diretora

O ator Marcello Melo Jr. e a diretora Teresa Lampreia foram protagonistas de uma grande discussão no set de filmagens da novela “Tempo de Amar”.

Publicidade

De acordo com a colunista Keila Jimenez, o assunto só parou ao chegar no RH da Globo, pois a diretora declarou não querer mais trabalhar com Marcello.

De acordo com os colegas de elenco, Marcello teria sido repreendido por Teresa durante uma gravação, e o clima no set ficou tenso dividindo os que apoiavam o ator e a diretora.

A discussão só chegou ao final com Teresa afirmando não querer mais o ator na novela das 18h. Marcello precisou ser amparado pelos companheiros de trabalho. Com a advertência, o ator deve deixar a trama em breve; os autores já pensam em criar uma longa viagem para o personagem dele.