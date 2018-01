Senac EAD oferece mais de 20 opções de cursos de idioma

O Senac EAD disponibiliza mais de 20 opções de idiomas em seu catálogo de cursos, incluindo o inglês americano e britânico, o espanhol latino e da Espanha. Estas opções se tornam boas oportunidades para quem pretende aprender nas férias e incrementar as qualidades do currículo.

Publicidade

Desde 2011, a rede Senac de educação a distância possui plataformas em parcerias com a Rosetta Stone, uma das maiores empresas de idiomas no mundo que utiliza softwares para o aprendizado. Segundo Anderson Malgueiro, gestor dos cursos livres a distância do Senac EAD, a instituição, juntamente com a Rosetta Stone, buscam mudar a forma como as pessoas aprendem línguas. “Nosso programa de aprendizado ensina o aluno com base em um método de instrução chamado “imersão”. Ele introduz habilidades de linguagem de uma forma que estimula a capacidade de aprendizagem natural do cérebro”, explica.

O curso oferece a oportunidade de desenvolver todas as habilidades de linguagem – ouvir, falar, ler e escrever, desde o início. “O programa conduz o aluno através de uma sequência cuidadosamente projetada que o ajuda a construir a estrutura do idioma passo a passo. Ele começa a pensar em seu novo idioma desde o início, da mesma forma que aprendeu sua primeira língua”, explica Anderson.

Diferencial: tutores nativos – Os cursos são divididos em unidades com aulas e atividades focadas. As principais lições ensinam o novo idioma ao aluno, enquanto as atividades focadas desenvolvem habilidades e reforçam a língua que ele está aprendendo. Além disso, há um diferencial: os cursos aulas contam também com sessões de tutoria ao vivo que ocorrem on-line, com um tutor nativo e com até três outros alunos que estão no mesmo nível.

Segundo Anderson, além do aumento salarial, é muito mais provável que um candidato à vaga de emprego com fluência em uma segunda língua se destaque. “Ter fluência em dois ou mais idiomas se torna um diferencial em um processo seletivo”, enfatiza. Além do Inglês e Espanhol, o instrutor também destaca outros idiomas que muitas empresas buscam, como o Alemão, Francês, Italiano, Árabe, Mandarim e Japonês. “O inglês e espanhol são quase línguas obrigatórias atualmente, sobretudo o inglês”, explica. “É importante pensar também nos outros idiomas”, conclui.

Acesse a programação completa de cursos do Senac EAD em www.ead.senac.br . Há também uma programação diversificada de cursos presencias que pode ser conferida em www.sp.senac.br.