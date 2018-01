Tatá Werneck diz que estava no banheiro quando foi pedida em casamento

A comediante e atriz Tatá Werneck revelou que foi pedida em casamento pelo seu namorado Rafael Vitti, com quem matem relacionamento desde o ano passado.

“Achei que fosse de uma forma romântica, mas estava no banheiro”, comentou a atriz com bom humor sobre o pedido de casamento no programa Encontro com Fátima Bernardes.

“Aí o Rafa falou ‘amor’. E eu falei ‘estou no banheiro, não entra!’ até para não atrapalhar uma relação. Saí ainda de calça aberta e ele perguntou: ‘quer casar comigo?’. Fechei o botão e respondi: ‘quero'”, completou Tatá.

A apresentadora Fátima Bernardes ainda perguntou para Tatá se ela tem interesse em oficializar o matrimônio de maneira tradicional. Tatá afirmou pensar no assunto e que hoje em dia pensa em reunir seus familiares para este momento.