“Foi a maior chuva dos últimos 7 anos na região”, diz Rogério Lins

Em vídeo, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, falou sobre os alagamentos na cidade na manhã desta segunda-feira (10), com as fortes chuvas que caem desde a noite de domingo. “Foi a maior chuva dos últimos 7 anos na região, mais de 130 mm em menos de 4 horas”, declarou o chefe do Executivo.

“Desde as primeiras horas da madrugada de hoje estamos em nosso Centro de Operações Integradas (COI), junto com o Secretários Municipais. Organizando ações e avaliando os impactos da chuva nos pontos críticos da cidade”, afirmou o prefeito.

“Todas as equipes da Prefeitura estão empenhadas para auxiliarem as famílias em tudo que for necessário. É momento união, solidariedade e ação”, completou Rogério Lins.

Publicidade

Com diversos pontos de alagamento por toda a cidade, em bairros como Jardim Rochdale, Baronesa, região Central, Jardim Ype e Km 21, a Defesa Civil de Osasco anunciou que será realizado nesta segunda-feira (10) plano de contingência para amenizar os estragos causados pela chuva.

“Devido às fortes chuvas e, consequentemente, várias ocorrências nesta madrugada, estamos convocando todos os agentes que estavam de folga (procedimento plano de contingência) para ajudar nesses eventos adversos. Para mais informações, ligue 199”, anunciou, em comunicado a Defesa Civil de Osasco.