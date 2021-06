Fondue de coxinha é a nova opção no Ragazzo

A rede de fast food especializada em coxinhas Ragazzo traz uma novidade para este Dia dos Namorados, celebrado neste sábado, 12 de junho: fondue. O lançamento chega em duas versões, coxinha com creme de queijo ou baby churros com creme de chocolate.

O fondue de queijo vem com 400g de creme de queijo, um pão italiano e 25 minicoxinhas de frango com cremely. O de chocolate traz 250g de chocolate fondue, um pão italiano e 25 baby churros de doce de leite, cobertos de açúcar e canela.

O fondue do Ragazzo está disponível nas lojas físicas ou delivery da rede por tempo limitado, até julho, marcando presença no inverno, com preços a partir de R$ 69,90.

