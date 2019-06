Ford Ranger 2020 chega mais tecnológica e refinada

A Ford Ranger 2020 começa a ser vendida em agosto. O modelo tem estilo renovado, refinamentos de engenharia e uma oferta maior de equipamentos, incluindo tecnologias de assistência ao motorista inéditas na categoria. A melhor notícia para o consumidor, porém, é que todo esse “upgrade” chega sem nenhum aumento de preço.

Entre os novos equipamentos da linha estão o sistema de frenagem autônoma com detecção de pedestres, o reconhecimento de sinais de trânsito e os faróis baixos de xênon com luzes diurnas de LED. Piloto automático adaptativo e sistema de permanência em faixa também continuam a ser itens exclusivos da Ranger.

“A Ford é líder mundial em picapes. Vendeu mais de 1 milhão de unidades em 2018 e há 42 anos é líder de mercado nos Estados Unidos. É uma marca que traz o DNA de excelência em tecnologia e engenharia em picapes. A Ranger é legítima herdeira dessa tradição na América do Sul”, diz Lyle Watters, presidente da Ford América do Sul.

Segundo ele, a nova picape é um exemplo da evolução do processo global de desenvolvimento do produto da Ford, usando a sinergia das áreas de marketing, design e engenharia de diferentes mercados para entregar o melhor produto ao consumidor em mais de 190 países.

“A nova Ranger faz parte da transformação da linha de produtos da Ford na América do Sul e no mundo, para se tornar mais competitiva com foco centrado no cliente”, completou.

Design

No design, as principais mudanças da Ford Ranger 2020 se concentram na frente, incluindo grade, para-choque, faróis principais e de neblina redesenhados e nova pintura na roda de 18 polegadas, além do acabamento e materiais na cabine. Na parte de engenharia, a picape ganhou uma nova suspensão que melhora a dirigibilidade e o conforto tanto no asfalto como fora de estrada, entre outros aprimoramentos.

Outra novidade é a tampa da caçamba com assistente de abertura e fechamento, que reduz de 12 kg para 3 kg o peso equivalente na sua movimentação.

A Ranger 2020 conta com dois motores diesel da família Duratorq, o 3.2 de cinco cilindros, com 200 cv, e o 2.2 de 160 cv, ambos com alto torque em baixas rotações, de reconhecida força e confiabilidade. Toda a linha já vem de série com o AdvanceTrac, composto por controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, controle automático de descida, assistência de frenagem de emergência, luzes de emergência em frenagens bruscas, controle de oscilação de reboque e os exclusivos sistema anticapotamento e controle adaptativo de carga, além de diferencial traseiro blocante eletrônico.

A capacidade de imersão de 800 mm e de reboque de 3,5 toneladas são outros atributos que destacam a Ranger dentro da categoria. Além disso, é a única que oferece cinco anos de garantia.

A linha ganhou uma nova cor, azul Belize, e dispõe de outras seis opções: vermelho Bari, branco Ártico, prata Geada, vermelho Toscana, preto Gales e cinza Moscou, sendo esta última a cor de lançamento global.

Preço

Mesmo com a evolução, todas as versões da Ranger mantém o mesmo preço praticado na linha 2019. A versão 2.2 XLS agora vem com ar-condicionado digital de duas zonas, central multimídia SYNC 3 com tela de 8 polegadas, painel configurável com duas telas de 4,2 polegadas e novos faróis de neblina. Tem ainda sete airbags, câmera de ré e rodas de liga leve de 17 polegadas. Ela parte de R$ 128.250 na versão 4×2 automática, e oferece também as opções de tração 4×4 com transmissão manual (R$ 147.520) ou automática (R$ 154.610).

A versão XLT 3.2, com tração 4×4 e transmissão automática, conserva o preço de R$176.420. Além de bancos de couro, ela acrescenta itens como sensor de chuva, monitoramento individual de pressão dos pneus, faróis automáticos, estribos plataforma e detalhes cromados.

Já a versão de topo 3.2 Limited passa a vir com faróis baixos de xênon com luz diurna de LED, farol alto automático, sistema de acesso sem chave e botão de partida Ford Power, tampa traseira com travamento elétrico e rodas de 18 polegadas com acabamento exclusivo.

Pelo preço inalterado de R$ 188.990, ela introduz também sistema autônomo de frenagem com detecção de pedestres, reconhecimento de sinais de trânsito e monitoramento individual de pressão dos pneus, continuando a oferecer ainda itens como piloto automático adaptativo, sistema de permanência em faixa e sistema de personalização da luz ambiente com sete cores.

Novas tecnologias

A nova Ranger 2020 reforça a proposta de oferecer tecnologia com propósito, trazendo recursos que facilitam a vida do usuário e criam uma nova experiência com o veículo.

O assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestres funciona em velocidades de 5 km/h a 80 km/h, com o auxílio de duas câmeras e um radar. Ao identificar um veículo parado ou pedestre à frente, ele emite um alerta para o motorista e prepara os freios para uma frenagem rápida. Se o motorista não realizar nenhuma ação, ele aciona os freios automaticamente para evitar ou reduzir os danos de uma colisão.

O sistema de reconhecimento de sinais de trânsito usa as mesmas câmeras para rastrear as placas na pista, alertando o motorista sobre os limites de velocidade. O objetivo dos dois sistemas é proporcionar uma direção mais segura e tranquila.

Projeto global

A nova Ranger 2020 é resultado de um projeto global liderado pela Austrália, unindo a experiência dos times de design e engenharia da Ford do Brasil, Argentina, África do Sul, Tailândia, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos. Além da Argentina, ela é produzida na África do Sul, na Tailândia e nos Estados Unidos, onde voltou ao mercado este ano após um hiato de oito anos.

A Ranger foi lançada na América do Sul em 1994, importada dos Estados Unidos, e em 1997 começou a ser produzida na Argentina. Desde então, já vendeu mais de 400 mil unidades na região – sendo cerca de 285 mil da nova geração global, lançada em 2012. Em 2018, foi a segunda picape média mais vendida na região.

“A nova Ranger traz um profundo refinamento, um impacto grande no design, do ponto de vista técnico e de equação de valor para o consumidor, no qual dá um salto enorme, oferecendo mais por menos. É um ganho considerável no custo-benefício, não só na hora da compra mas também na manutenção, para esse consumidor exigente que conhece o mercado e o produto. Por isso dizemos que ela está três anos à frente da concorrência”, diz Rogelio Golfarb, vice-presidente de Assuntos Corporativos, Comunicação e Estratégia da Ford América do Sul.

…..

