Governo avalia volta de educação moral e cívica às escolas

O presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, disse hoje (28), que o governo deve promover a volta de educação moral e cívica aos currículos escolares, em discussão no Ministério da Educação. Para ele, o ministério tem sido “um local de combate”, mas que a volta da disciplina está no “radar” do presidente Jair Bolsonaro.

“Vocês sabem que o ministério [da Educação] tem sido um lugar de combate direto. Não se desmancha tudo que existe lá da noite pro dia. Tem que ser um trabalho bem organizado. Mas é determinação e a diretriz do presidente que matérias dessa natureza retornem”.

Mourão deu uma palestra na Associação Comercial do Paraná, na manhã de hoje (28), e respondeu perguntas da plateia.

Ele contou que estudou nos Estados Unidos durante sua adolescência e havia, segundo ele, uma disciplina semelhante à educação moral e cívica, acrescentando que não se trata de algo relacionado a um campo ideológico específico. “Vi uma matéria chamada civics, que era exatamente ensinar a Constituição, formação da nacionalidade, todas as coisas que eram ensinadas em educação moral e cívica. Isso não é uma coisa da direita nem da esquerda, isso é educação”.

Eixos

Mourão disse ainda que o governo de Jair Bolsonaro trabalha com três eixos. O primeiro é o econômico, a cargo do ministro da Economia, Paulo Guedes. O segundo é o da segurança pública, sob o comando do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. E o terceiro é a agenda de costumes. “É um projeto caro ao presidente, e isso está sendo conduzido por ele, pessoalmente”.

O presidente em exercício, reconheceu, no entanto, que a pauta dos costumes é delicada, e que é preciso cuidado para não tirar o governo do rumo que pretende seguir. “O presidente já se deu conta disso, ele não abandona o compromisso que ele tem com as pessoas que o elegeram, mas ele sabe que determinados movimentos não podem ser feitos pela conjuntura que se vive hoje no mundo como um todo”.

Para Mourão, Bolsonaro tem tido “foco” e tem cumprido os objetivos propostos para sua viagem ao Japão, na cúpula do G20, bloco das 20 maiores economias do mundo. “Estou acompanhando essa viagem dele ao Japão, ele tem batido todos os objetivos que nós nos propusemos nesse período. As coisas vão ficar cada vez no rumo que todos nós esperamos”.

Agência Brasil