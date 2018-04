Fundação pró-sangue abre concurso público para vagas em Osasco, Barueri e São Paulo

A Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo divulgou o edital do concurso público destinado a preencher 7 vagas efetivas nas unidades de São Paulo, Osasco e Barueri. Organizada pelo Instituto Quadrix, a seleção abrirá inscrições para vagas de ensino médio/técnico e superior, a partir de quarta-feira, dia 04 de abril. A carga horária varia de 180 a 220 horas mensal, de acordo com a função.

Das oportunidades oferecidas, 4 são de nível médio/técnico, para o cargo de Técnico de Enfermagem, e 3 de nível superior: 1 para Enfermeiro do Trabalho, 1 para Médico (Hemoterapeuta/Hematologista) e 1 Médico Trabalho.

Os salários vão de R$ 2.595,30 (nível médio) a R$ 5.455,94 (superior), mais benefícios: auxílio-creche; vale-refeição; vale-alimentação; vale-transporte; e assistência médica. Já os médicos (Hemoterapia/Hematologia) recebem separadamente pelos plantões noturnos e/ou realizados aos finais de semana e feriados (R$ 78,54 por hora).

As inscrições devem ser feitas em http://www.quadrix.org.br, até o dia 07 de maio. As taxas são R$ 55 (Técnico de Enfermagem), R$ 65 (Enfermeiro do Trabalho) e R$ 75 (Médico Hemoterapeuta/Hematologista e Médico do Trabalho).

A prova objetiva ocorrerá em 03 de junho, no período da tarde, e terá 120 (cento e vinte) itens para julgamento de certo ou errado, abordando conhecimentos básicos (língua portuguesa, raciocínio Lógico e atualidades); conhecimentos complementares (legislação aplicada ao SUS); e conhecimentos específicos dos respectivos cargos.

Clique aqui para acessar o edital.