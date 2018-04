Liquigás abre processo seletivo para trabalhar em Barueri

A unidade da distribuidora Liquigás S.A de Barueri está com processo seletivo aberto. A seleção conta com seis oportunidades para começo imediato e 60 para formação de cadastro reserva.

No polo de Barueri, as vagas de contratação imediata e cadastro reserva, respectivamente, são para os cargos com exigência de ensino médio: Ajudante de Motorista a Granel – uma e cinco; Assistente Administrativo – uma e 20; Motorista de Caminhão a Granel – uma e cinco; Oficial de Manutenção Elétrica – uma e cinco; Técnico de Instalações – uma e cinco, e ainda de nível superior para a função de Profissional de Vendas Júnior – uma e 20. Os números de vagas incluem, também, as direcionadas para cotas de pessoas afrodescendentes ou pardas e de pessoas com deficiência.

A jornada de trabalho dos cargos é de 220 horas mensais, com um salário que varia de R$ 1.321,09 a R$ 3.583,26 reais, mais benefícios, como vale gás, vale refeição, vale alimentação, entre outros.

Os interessados em participar do processo podem fazer a inscrição até o dia 17 de abril, no site da Cesgranrio. Os valores da taxa de inscrição são de R$ 47, para cargos de nível médio, e R$ 67 reais, para nível superior.

De acordo com cada função, os candidatos passarão por provas objetivas, previstas para 27/5, em São Paulo, e avaliação psicológica, exames médico e toxicológico.

Além de Barueri, em São Paulo também há vagas para Bauru, Mauá – Capuava, Paulínia, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e para a capital.

O processo seletivo tem validade de seis meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Clique aqui para ter acesso ao edital.