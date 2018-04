Mercado Livre abre vagas de trabalho em verticais de Moda, Auto-Parts e Classificados

O Mercado Livre está selecionando candidatos para atuar em sua unidade de negócios de Marketplace, nas verticais de Moda e Auto-Parts, e na área de Classificados.

Publicidade

Para as verticais há três vagas de Executivo de Contas Sênior, todas para atuar em São Paulo – capital. Para se candidatar as vagas é necessário ter experiência anterior no cargo, porém, não necessariamente nos setores de moda e auto-parts.

Para atuar em Classificados, a empresa procura representantes comerciais com perfil “farmer” e “hunter”; é necessário ter experiência prévia na função, mas não especificamente nos segmentos de imóveis e autos.

São cinco vagas para atuação em São Paulo – capital – e três vagas em Campinas-SP. Os interessados podem cadastrar o currículo nesses links: vagas São Paulo-capital e vagas Campinas-SP.

O site www.mercadolivre.com.br é o maior Marketplace da América Latina, atualmente presente em 19 países, somando mais de 211 milhões de usuários. O Mercado LivreClassificados é uma área exclusiva dentro do markeplace, onde pessoas e empresas podem anunciar online veículos automotores, imóveis e serviços.