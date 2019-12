Funkeiro osasquense MC Rodolfinho lança clipe em parceria com o Rappi

O funkeiro osasquense MC Rodolfinho, autor do hit “Osasco é o Afeganistão”, lança na noite de hoje seu novo trabalho, no qual contou com parceria com o serviço de entregas Rappi.

No Twitter, MC Rodolfinho mostrou uma prévia do novo clipe, no qual aparece como um entregador do Rappi.

“Hoje (12), às 19h, #SuaveComoOVento #MeEntrego dessa vez até a Rappi Brasil fortaleceu o meninão aqui na hora de conquistar uma gata”, declarou o cantor.

O Rappi também comentou sobre a prévia do novo trabalho do funkeiro de Osasco: “O amor não está no ar e o Rappi foi junto. MC Rodolfinho ficou suave como vento com seu amor profundo. Será que deu certo? #MeEntrego”, postou a empresa no Twitter.