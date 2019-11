“Gabriel Jesus” e “Felipe Melo” do tráfico são presos em operação da polícia de Osasco

A Polícia Civil de Osasco, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e o Setor de Investigações Gerais (SIG), prendeu, nesta terça-feira (12), quatro pessoas durante uma megaoperação de combate ao tráfico de drogas deflagrada na Capital e Grande São Paulo.

A operação foi chamada de “1ª Divisão”, em alusão ao modus operandi da quadrilha, que, para enganar a polícia, nomeia seus integrantes com nomes de jogadores de futebol, como “Felipe Melo”, “Gabriel Jesus”, “Victor Ferraz” e “Romero”., e os pontos de venda com nomes de times.

Durante a ação, os policiais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão na capital paulista (em Pirituba, comunidade San Remo e João XXIII, Jaguaré e Jardim Arpoador) e nas cidades de Carapicuíba e Itapevi.

Foi apreendida grande quantidade de drogas entre maconha, cocaína, crack e skunk, além de arma, material referente à contabilidade do tráfico e objetos para o embalo e preparo das substâncias que seriam comercializadas.

Participaram das atividades 80 policiais civis, com apoio de 25 viaturas, das duas especializadas e também da Dise de Carapicuíba, unidades territoriais de Osasco, bem como do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garras) de São Bernardo do Campo e o Canil do Garra de Franco da Rocha.