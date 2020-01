GCM de Osasco passa a ter efetivo de 548 guardas

Nesta segunda-feira (20), a Secretaria de Segurança da Prefeitura de Osasco empossou 97 novos agentes para a Guarda Civil Municipal (GCM). Com o aumento do efetivo, composto por homens e mulheres, a GCM osasquense passa a contar com 548 guardas, que vão ajudar a reforçar a segurança pública no município, trabalhando em conjunto com as polícias Civil e Militar.

A solenidade de posse aconteceu no auditório do Fundo Social de Solidariedade e contou com participação de autoridades, representantes das polícias Civil e Militar, além de familiares dos GCMs empossados.

“Vamos investir ainda mais”, diz prefeito

O prefeito Rogério Lins destacou investimentos que Prefeitura tem feito na área da segurança pública: “tudo o que nós fizemos até aqui tem dado bons resultados. A queda nos índices de criminalidade mostra isso, mas nós não vamos parar por aqui. Vamos investir ainda mais e para alcançar índices ainda mais baixos”, disse.

Ele destacou ainda que, entre os investimentos no setor, nos últimos três anos a administração municipal aumentou em 77% o orçamento em segurança pública; implantou o COI (Centro de Operações Integradas), com mais de 300 câmeras inteligentes espalhadas em diversos pontos da cidade, adquiriu novas viaturas e criou a ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), que foi treinada pela ROTA (Ronda Ostensivas Tobias de Aguiar).

O secretário de Segurança e Controle Urbano, Coronel Virgolino, deu boas-vindas aos novos guardas. “Tenho certeza que os senhores farão o melhor possível como representantes de uma instituição importante e valiosa, que é a Guarda Civil de Osasco”.