Centro Médico oferece exames de vista gratuitos no Iguatemi Alphaville

Pela primeira vez no Iguatemi Alphaville, o Centro Médico Alphaview, em parceria com a Zeiss Vision Center, realiza, até 7 de fevereiro, um evento voltado para a saúde ocular. Com o objetivo de conscientizar a população para necessidade dos cuidados com os olhos, o evento educativo estimulará a atenção, a prevenção e os cuidados que ajudam a evitar problemas graves como deficiência visual e até cegueira.

Durante a realização dos exames, os pacientes contarão com a tecnologia inovadora do i.Profiler plus da Zeiss, equipamento inédito na região de Alphaville que possibilita a realização de quatro exames oftalmológicos em menos de 60 segundos, proporcionando um diagnóstico ainda mais personalizado que eleva a precisão da receita prescrita com o seu exclusivo sistema centesimal de refração.

Até 7 de fevereiro

O espaço Alphaview & Zeiss estará no piso Tocantins até o dia 7 de fevereiro. As consultas são gratuitas e realizadas por oftalmologistas da clínica, liderados pelo especialista e diretor Marcelo Jerez. O espaço receberá o público de segunda a sábado, das 10h30 às 20h30, e aos domingos, das 14h às 16h.

As consultas não têm limite de idade e o cliente deverá fazer o agendamento prévio no local do evento ou por meio do canal de atendimento exclusivo no número (11) 9 3029-0404.

“Com esta ação buscamos estimular a prevenção da saúde dos olhos entre um número maior de pessoas. É importante que todos criem o hábito de fazer um checkup ocular anualmente, que pode reduzir os índices de problemas com a visão. O equipamento que iremos dispor para as consultas é inovador e auxilia na precisão do diagnóstico, para que o paciente tenha mais conforto e satisfação com as lentes escolhidas, se for constatado a necessidade dos óculos”, comentou Marcelo Jerez.