Governo do Estado anuncia que não haverá aumento de pedágios amanhã (1º)

O governo do Estado anunciou nesta quinta-feira (30) que não vai reajustar neste ano as tarifas de pedágios. O reajuste estava previsto para essa sexta-feira (1º).

O aumento seria de 10,72% (IGPM) a 11,73% (IPCA) – dependendo do indexador do contrato de concessão – para perdas inflacionárias ocorridas nos últimos 12 meses (de junho/2021 a maio/2022).

Segundo o governador Rodrigo Garcia (PSDB), a decisão de não reajustar os pedágios se deu devido à atual conjuntura econômica e do custo Brasil, com a alta desenfreada dos preços, em especial, de combustíveis.

“Anunciei há pouco que não haverá reajuste de pedágio nas rodovias paulistas. Diante da alta desenfreada dos preços, principalmente dos combustíveis, é impensável onerar o bolso dos paulistas”, disse Rodrigo Garcia.

Ainda de acordo com o governo estadual, Além disso, a SLT (Secretaria de Logística e Transportes) e a Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) vão criar uma nova política estadual para as rodovias concessionadas paulistas para buscar soluções que não prejudiquem a população e os setores que dependem do transporte pelas rodovias, e que também não inviabilizem os contratos assinados com as concessionárias.

“Preocupado com cenário econômico nacional ruim, que prejudica tanto nossa população, o Governo de SP tomou esta decisão. Mas vale lembrar que o Governo de SP não descumpre contrato e vai dialogar com todos os setores envolvidos, inclusive as concessionárias e não onerar ainda mais o orçamento estadual”, disse João Octaviano Machado Neto, secretário estadual de Logística e Transportes.

Por isso, foi criada uma câmara temática que envolve Artesp, Procuradoria Geral do Estado, secretarias de Governo e da Fazenda, além da ABCR (associação nacional das concessionárias), SETCESP – Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região e FETCESP – Federação das Empresas de Transportes de Carga do Estado de São Paulo para discutir formas de compensação com as concessionárias e, assim, evitar a quebra de contratos.

O reajuste anual das tarifas de pedágio se refere às estradas administradas pelas 18 concessionárias pertencentes ao Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo está previsto em contrato, das quais 17 teriam os valores das tarifas atualizados neste dia 1º de julho e uma (Entrevias) no dia 6 de julho.

Veja reajustes que foram evitados na região:

Castello Branco (SP-280 – praça Osasco): Valor R$ 4,90 / Com reajuste – R$ R$ 5,40

Castello Branco (SP-280 – praça Barueri): Valor R$ 4,90 / Com reajuste – R$ 5,40

Rodoanel Oeste (todas as praças): Valor R$ 2,50 / Com reajuste – R$ 2,80

Anhanguera (SP-330 – praça de Perus): Valor – R$ 10,60 / Com reajuste – R$ 11,80