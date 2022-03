Governo estadual vai estender marginais da Castello Branco em Barueri

O governo do Estado vai iniciar as obras de extensão das vias marginais na Rodovia Castello Branco na região de Barueri. A intervenção vai partir do km 23, em Alphaville, até o km 32, na entrada da Aldeia da Serra. O objetivo, segundo a concessionária CCR Viaoeste é desafogar o trânsito na região.

A reformulação viária da rodovia, que vai passar pela região do Trevo de Alphaville e região da Estrada dos Romeiros, prevê a implantação de uma faixa adicional do km 26 (acesso ao Centro de Barueri) até o km 32.

Os representantes da concessionária já vieram até a cidade explicar os detalhes da obra de remodelação do sistema viário na região. “Barueri é um dos nossos maiores parceiros em todas as ações, não só nas questões de infraestrutura e melhorias, mas também nas ações de segurança viária. As intervenções gerarão impactos no município e na Rodovia, então esse trabalho de entendimento do que vai acontecer é importante para planejar e minimizar os impactos”, afirma o gerente executivo de Atendimento da CRR, Daniel Daneluz, um dos responsáveis pelo projeto, destacando a importância da parceria com a Prefeitura de Barueri durante a execução da obra.

Ficará a cargo da Semurb (Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri) estudar as principais estratégias de remanejo de trânsito previstas durante obra que deve começar neste ano.