Grupo Big oferece formação profissional para jovens

Estão abertas as inscrições para a formação profissional da Escola Social do Varejo (ESV), programa do Grupo Carrefour Brasil, desenvolvido em parceria com o Instituto Aliança para preparar jovens para o mundo do trabalho, com foco no segmento varejista.

O curso, totalmente gratuito, é uma porta de entrada para os jovens que buscam o primeiro emprego formal.

A formação será oferecida de maneira híbrida. Serão cinco encontros presenciais no semestre e o restante será oferecido online pela plataforna digital do Instituto Aliança (carga horária total de 330h). As aulas presenciais serão nas dependências do BiG Osasco. Os selecionados receberão um tablet com acesso à internet para utilizar durante o período de formação.

Os jovens que participam da ESV recebem apoio e orientação para a busca de oportunidades de emprego. Um dos maiores atrativos é o alto índice de inserção no mercado de trabalho, que alcança 80%, a maioria em empresas de médio e grande porte. O certificado é emitido pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) como curso de extensão.

Os interessados em participar da seleção precisam preencher os seguintes requisitos:

Ter de 17 a 24 anos;

Estar no 3º ano ou ter concluído o Ensino Médio na rede pública;

Ter renda familiar de até três salários mínimos;

*Para homens, é exigido reservista.

São oferecidas 100 vagas para Osasco. As inscrições podem ser feitas até dia 31 de agosto pelo link bit.ly/esv2022sp2.