Grupo Cruzeiro do Sul, de Osasco, é comprado pela NotreDame Intermédica

A NotreDame Intermédica comprou 100% do grupo Cruzeiro do Sul, de Osasco, segundo o jornal Valor Econômico. O valor da transação não foi divulgado.

A Cruzeiro do Sul é formada por uma operadora de planos de saúde com 154 mil usuários.

É a nona aquisição da NotreDame Intermédica desde que foi adquirida pela gestora de private equity Bain Capital, em 2015.

Segundo o Valor, no ano passado, a operadora de planos de saúde da Cruzeiro do Sul apurou uma receita líquida de R$ 109,7 milhões, o que representa aumento de 10% em relação a 2015. No entanto, os custos subiram 13%, para R$ 81,5 milhões.

Com isso, o lucro líquido despencou 68,8% no intervalo, para R$ 558 mil.

Já NotreDame Intermédica teve alta de 47% no lucro líquido, somando R$ 85,7 milhões em 2016.