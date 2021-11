Grupo Soulan tem mais de 200 vagas de emprego abertas em Osasco

O Grupo Soulan, consultoria de RH com mais de 30 anos de mercado, anunciou que está com 210 vagas abertas para o cargo de auxiliar logístico em uma empresa do segmento de logística e e-commerce na região de Osasco.

As contratações visam atender ao crescimento da demanda no setor gerado pela Black Friday e Natal, datas que impulsionam as vendas pela internet. As oportunidades são temporárias, mas existe a possibilidade de efetivação.

Exige-se ensino médio completo e experiência em logística. Os contratados terão entre as atribuições: realizar movimentação de mercadorias entre as posições de armazenagem (reabastecimento); acondicionar os produtos em embalagens para transporte; e identificar as caixas/volumes que são separados.

O horário de trabalho é de segunda a sábado das 15h às 22h40 ou de domingo a sexta das 23h30 às 06h20. A contratante oferece vale-refeição, vale-transporte e seguro de vida. O salário oferecido não foi divulgado.

Informações e inscrições nas mais de 200 vagas de emprego de auxiliar logístico na região de Osasco por meio deste site.