Homem cai em golpe e deixa a esposa após se apaixonar por falsa Simone Mendes

Um homem decidiu deixar a esposa após se apaixonar pela cantora Simone Mendes. No entanto, foi enganado por uma pessoa que usou um perfil falso no Instagram para se passar pela sertaneja.

As informações foram divulgadas pela jornalista Fabíola Reipert, no “Balanço Geral” exibido na Record TV nesta terça-feira (25). Fabíola contou que o homem acreditava estar conversando com a artista, que teria feito falsas promessas até de terminar o casamento com o empresário Kaká Diniz.

À jornalista, a mulher que foi abandonada teria dito que o homem saiu de casa há duas semanas e que “eles [o então companheiro e a pessoa que se passava por Simone] trocavam mensagens desde 2019” por meio do perfil falso da cantora.

Fabíola mostrou ainda trechos das conversas, nos quais foram feitas várias declarações de amor, além das promessas de abandonar os respectivos casamentos para que pudessem ficar juntos. Acontece que o homem cumpriu mesmo o que falou à falsa Simone e foi embora de casa.

“Descobriu que ele não vale nada!”, diz Simone a mulher que foi abandonada pelo marido

Com a repercussão da história, Simone Mendes decidiu se pronunciar e mandou um recado direto para a mulher que foi abandonada. “Migla, me escute aqui. Tem uma parte boa da história: você descobriu que ele não vale nada e aí é bom que você não perde mais tempo com essa pessoa”, falou a coleguinha na manhã desta quarta-feira (26), nos Stories do Instagram.

A cantora também afirmou que vai tomar as devidas providências com relação ao perfil de Instagram que usou a sua imagem “para criar situações absurdas como essa”. “Olha, eu não tenho um dia de paz”, desabafou.

Golpe do “amor”?

Essa não é a primeira vez que uma pessoa cai em golpe semelhante a esse. Desta vez, apesar de ter saído de casa, não há relatos de que o homem tenha sofrido perdas financeiras. Recentemente, uma aposentada de Osasco chegou a perder mais de R$ 200 mil após acreditar que namorava com o ator Johnny Depp. Ela fez várias transferências ao suposto artista, mas depois descobriu que havia sido enganada.

Outro caso que ganhou muita repercussão foi do jogador de vôlei italiano que passou 15 anos acreditando que namorava a modelo brasileira Alessandra Ambrósio. Nesse período, ele chegou a perder mais de R$ 4 milhões em transferências feitas à golpista que se passava pela modelo.