Homem de 39 anos vai à farmácia e desaparece em Cotia

A família procura por Antônio Sérgio Santana, de 39 anos, morador do Parque são Jorge, em Cotia. Ele saiu de casa, na manhã desta terça-feira (2), para ir à farmácia na região da Granja Viana e desapareceu.

Antônio usava roupa escura, tênis e meia preta quando saiu. Nos últimos dias, sofria com dores vasculares na perna e na coluna. Ele disse que iria na farmácia e saiu de sua casa, na rua Floresta, por volta das 9h20.

Até o momento, a família não tem informações sobre o que poderia ter acontecido com Antônio e teme que ele tenha passado mal no trajeto até a farmácia. “Pelo amor de Deus, ajudem! Ele não tem problemas psicológicos, mas não estava bem, estava com dores. A gente não faz ideia de onde ele está”, disse Audelza Santana, irmã de Antônio, nas redes sociais.

Quem tiver informações que possam levar os familiares ao paradeiro do rapaz pode entrar em contato pelo telefone de Audelza (11) 99697-0184, ou ligar para a Polícia Militar, no 190, ou Disque Denúncia 181.