Homem é executado após briga de trânsito em Osasco

Uma briga de trânsito teria terminado em morte no Centro de Osasco, nesta quinta-feira (19).

Um homem foi executado a tiros quando chegava em casa, na rua Dr. Mario Pinto Serva, e o principal suspeito do crime é um homem com quem ele teve um desentendimento no trânsito há poucos dias.

O outro motorista teria descoberto o endereço dele, ido até o local, e esperado até vê-lo chegando em casa em seu veículo, um Fiat Uno, quando efetuou quatro disparos e fugiu.

Dois tiros atingiram o coração da vítima e dois, o braço. A vítima chegou a sair do veículo e pedir socorro, mas não resistiu e morreu logo depois.

De acordo com parentes da vítima, no início da semana, após um pequeno acidente de trânsito, ele havia sido ameaçado de morte pelo motorista do outro veículo.

O caso vai ser registrado no 5º DP de Osasco.