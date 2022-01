Homem é morto a tiros em Carapicuíba

Um homem morreu após ter sido baleado na tarde desta sexta-feira (14), em Carapicuíba. O crime aconteceu próximo à Estrada do Jacarandá, na Vila Menk.

Segundo informações do “Brasil Urgente”, da Band, o homem foi atingido com tiros nas costas e tentou fugir. Ao chegar no local, a Polícia Militar encontrou uma espingarda calibre 12 ao lado do indivíduo.

A suspeita da polícia é de que teria ocorrido uma desavença entre traficantes e que um criminoso atirou contra o suspeito, que foi encontrado caído no chão. Ele foi levado ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A arma foi apreendida e o local passou por perícia. A ocorrência foi registrada no DP de Carapicuíba. A polícia procura pelo autor dos disparos.